Avec 700 morts en une semaine, le Liban craint une violence comme celle à Gaza

Selon l'Organisation internationale pour les migrations, plus de 200 000 personnes ont été déplacées au Liban depuis que le Hezbollah a commencé à tirer des roquettes sur le nord d'Israël en soutien au Hamas depuis octobre dernier.



Selon le ministère libanais de la santé, 1 540 personnes au total ont été tuées à l'intérieur de ses frontières au cours de cette période, dont près de la moitié au cours de la semaine dernière, lorsque les frappes aériennes israéliennes ont dévasté certaines parties du pays.



Israël a considérablement intensifié ses attaques contre des cibles libanaises, affirmant qu'il a l'intention d'éliminer les capacités militaires du Hezbollah et ses principaux commandants.



De hauts responsables israéliens ont menacé de répéter la destruction de Gaza au Liban si les attaques aériennes du Hezbollah se poursuivent.



Les tirs en provenance du Liban vers Israël se sont poursuivis vendredi, et un homme a été blessé par des éclats d'obus.



L'armée israélienne a déclaré que quatre drones avaient franchi la frontière, mais qu'ils avaient tous été interceptés. Plus tôt dans la journée, dix autres projectiles ont pénétré en Israël depuis le Liban, certains ayant été interceptés et d'autres étant tombés dans des champs.



Dans le même temps, une frappe aérienne israélienne en Syrie a tué cinq soldats de l'armée syrienne et en a blessé un autre, selon l'agence de presse officielle syrienne SANA.





Les États-Unis, la France et d'autres alliés ont conjointement appelé à un cessez-le-feu de 21 jours. Le ministre libanais des Affaires étrangères s'est félicité de cette proposition et a dénoncé la "destruction systématique des villages frontaliers libanais" par Israël.



Cependant, Benjamin Netanyahu a affirmé jeudi qu'Israël continuera à frapper le Hezbollah "avec toute sa force" et qu'il ne s'arrêtera pas tant que ses objectifs ne seront pas atteints.



Il doit prendre la parole ce vendredi lors de l'Assemblée générale de l'ONU à New York. Le sujet devrait inévitablement y être abordé.



Des véhicules militaires israéliens ont été vus transportant des chars et des véhicules blindés vers la frontière nord du pays avec le Liban, et les commandants ont lancé un appel aux réservistes.