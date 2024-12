Avec Donald Tusk, Emmanuel Macron discute à Varsovie d'un renforcement du soutien à l'Ukraine

Le Premier ministre polonais et le président français ont rappelé leur vision commune sur une solution à apporter ensemble – avec les partenaires européens et les Ukrainiens – à l'Ukraine. Emmanuel Macron et Donald Tusk ont même évoqué ce jeudi 12 décembre d'une paix avec et pour les Ukrainiens, en excluant toute négociation en leur absence. « Si vous me le permettez, cher ami, je veux profiter de cette occasion pour couper court aux spéculations sur une éventuelle présence militaire d’un quelconque pays étranger en Ukraine après la signature de la paix », affirme Donald Tusk à Emmanuel Macron.



« Nous sommes pleinement alignés pour avoir ce soutien à l'Ukraine, aux Ukrainiens dans cette phase importante, alors même que les attaques russes se poursuivent. Nous avons une vision aussi très commune pour dire que seule une paix durable est la paix possible, c'est-à-dire une paix qui soit négociée par les Ukrainiens et qui leur permette d'avoir des solutions de sécurité dans la durée », a déclaré le président français.





« Développer une base industrielle européenne de Défense »



Emmanuel Macron l’a martelé, cette paix ne sera possible que si l’Europe prend en charge sa propre sécurité. Les deux chefs de l'État et du gouvernement ont également rappelé leur position commune sur de nombreux défis et sur de nombreux sujets européens, notamment les questions de défense, avec l'idée évoquée par Emmanuel Macron de développer une base européenne de défense pour baisser la dépendance du continent vis-à-vis de son allié américain, puisque Donald Trump a déjà annoncé qu'il songeait à réduire l'aide américaine à l'Otan et à l'Ukraine.







« Les européens doivent encore évidemment renforcer leurs investissements en la matière, mais aussi investir pour développer une base industrielle européenne de Défense et réduire notre indépendance stratégique, et je sais combien la grande nation de Défense qui est la vôtre partage cette volonté », assure Emmanuel Macron.





Depuis le début de la guerre en Ukraine, la Pologne montre déjà la voie à ses alliés européens en consacrant chaque année plus de 4% de son PIB à ses dépenses militaires. La France et la Pologne devraient signer un nouveau traité de coopération à Nancy en mars prochain.



À Varsovie, le président français est également revenu sur le rôle qu'aurait à jouer la Pologne en tant que présidente de l'Union européenne à partir du 1er janvier prochain. Enfin, la position commune sur le Mercosur a aussi été un sujet abordé, puisque les deux pays sont les figures de proue de l'opposition à ce traité, qui mettrait en danger à la fois les agriculteurs polonais et français.











































