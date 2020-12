Avenue Macky Sall : Pourquoi Mansour Faye ne pense pas aux dignes fils de Saint-Louis !

Rebaptiser coûte que coûte l’avenue Charles Dégaulle au nom du Chef de l’Etat Macky Sall est presque devenu une obsession pour le maire de Saint-Louis, Mansour Faye qui ne semble pas comprendre pourquoi certains Saint Louisiens s’y opposent farouchement.

Ce n’est pas une priorité encore moins une obligation même si la loi l’y autorise par le biais de son conseil municipal. Rebaptiser une avenue au nom du Chef de l’Etat Macky Sall ne saurait être une priorité en ce moment pour les sénégalais qui survivent pour échapper à la pandémie à coronavirus.

Le Président Sall n’a pas fait ce pourquoi son nom soit marqué d’une empreinte dans une rue de Saint-Louis. Une pareille consécration est redevable à ceux qui ont marqué leur peuple par exemple par le renforcement de la démocratie, par une gestion sobre et vertueuse du pays et par l’humilité d’un homme d’Etat qui aura impulsé un élan de développement de son pays.

Mais de toutes ces qualités, le Président Macky Sall n’en reflète absolument rien. Si certains Saint-Louisiens en arrivent à être révulsés par une telle proposition de leur maire, c’est parce que cela ne repose sur aucun critère objectif reflété par le nominé. Au contraire, le ministre Mansour Faye renforce l’aversion des Sénégalais pour la plupart sur la dynastie Faye Sall.

Aujourd’hui, nos compatriotes attendent toujours que le beau-frère du Chef de l’Etat rende compte de l’utilisation des fonds de Force Covid-19 au lieu de s’occuper de broutilles politiciennes qui ne feront qu’augmenter les ennemis du Chef de l’Etat.

Il y a des Sénégalais plus côtés que le Président Sall et dont leurs noms peuvent porter une avenue de Saint-Louis. Le Sénégal ne se développera jamais avec cette manie des tenants du pouvoir à toujours verser dans la politique politicienne. De grâce arrêtons ce cirque de mauvais goût !

Assane SEYE-Senegal7