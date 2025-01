Avis d’expulsion de 1 445 549 migrants irréguliers des Etats-Unis: il y a 1689 Sénégalais sur la liste

En novembre 2024, la police américaine de l’Immigration et des Douanes a établi une liste de 1 445 549 migrants irréguliers sous le coup d’un avis définitif d’expulsion. Parmi eux, il y a 1689 Sénégalais. Après sa prestation de serment, le 20 janvier dernier, Donald TRUMP a signé un décret ordonnant la « déportation » de tous les migrants irréguliers des Etats-Unis.



C’est dans ce cadre que des milliers de Mexicains, Colombiens et autres ont été embarqués dans des vols pour être renvoyés chez eux. Dans la période 2023-2024, plusieurs centaines de Sénégalais ont migré vers les Etats-Unis via la route du Nicaragua (qui compte aussi 45 995 migrants irréguliers aux USA).

























































