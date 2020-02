Avoir des ambitions politiques à l’Apr serait-il un crime de l’èse majesté ? Les faucons du Palais ne perdent rien pour attendre. C’est en tout cas, ce qu’a déclaré ce jeudi 27 février 2020, le jeune “Aperiste” de Guédiawaye Toubab Diop.

A l’en croire, un commando politique a déjà été mis en place. Selon Toubab Diop, ces “guerrieros” du “Macky” ne sont personnes d’autres que des hommes de pailles politiques à la solde d’éléments encagoulés du régime, bien connus des Sénégalais. Si ces derniers qui se sont ligués avec une certaine presse pour tenter de diaboliser de hautes personnalités du pays comme mouhamed boune Abdallah Dionne le Chef de la diplomatie Sénégalaise Amadou Ba et la Présidente du Conseil Économique Social et Environnemental (CESE), n’arrêtent pas leurs agissements de nature à créer la zizanie dans les prairies beiges-marrons, Toubab Diop toutes griffes dehors, menacent tout simplement de lever leur identité, au grand jour. Très remonté, Toubab Diop a en outre dénoncé avec véhémence, les méthodes machiavéliques, de ces manipulateurs de l’ombre visant à mêler les très respectables et respectueux agents des Renseignements Généraux (RG) dans un combat politique qui n’est pas le leur.