Avril, le pire mois de l'histoire de l'automobile en Europe

Le premier mois complet soumis aux restrictions dues au COVID-19 a entraîné la plus forte baisse mensuelle des immatriculations depuis que cette statistique est enregistrée.



L'Italie et l'Espagne, les premiers pays à avoir été soumis au confinement, accusent particulièrement le coup.



Avec la quasi-totalité des concessions fermées fermées fin mars et tout avril, le nombre de voitures neuves vendues est passé de plus d'un million cent mille en avril 2019 à moins de 271 000 le mois dernier.



L'Allemagne a à peu près limité la casse avec seulement - si on peut dire - 61% de baisse des immatriculations.



Et le marché risque de ne pas repartir tout de suite, avec beaucoup de foyers qui hésitent, avec l'incertitude économique, à finalement réaliser l'achat qu'ils avaient du reporter.