Axe Dahra-Touba : Des médicaments frauduleux d’une valeur de 50 millions saisis à Khatali

Pour se sauver, le chauffeur, et le convoyeur qui serait un grand commerçant établi à Touba, ont pris la poudre d’escampette afin de se fondre dans la nature, laissant sur place le camion et les médicaments frauduleux dissimulés dans de grandes caisses.

​

Le véhicule identifié, le convoyeur s’est présenté dans la soirée à la gendarmerie de Dahra mais le chauffeur est toujours en fuite. La marchandise composée de produits aphrodisiaques (des novalgiens, du viagra et autres) et des vitamines C, est estimée 50.777.040 frs. Tous les médicaments illicites ainsi que le camion ont été saisis et acheminés à la brigade de douane de Linguère.