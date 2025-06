Axe Dakar – Freetown: Ousmane Sonko et Julius Maada Bio jettent les bases d’un partenariat renforcé

Accueilli avec chaleur au State House, siège de la présidence sierra-léonaise ce mardi à 10h30, le Premier ministre a été reçu par son homologue et s’est ensuite entretenu en tête-à-tête avec le président Julius Maada Bio dans son bureau privé. Ce premier échange privé, d’une quinzaine de minutes, a précédé une réunion élargie aux deux délégations.



Dans son discours d’ouverture, le chef du gouvernement sénégalais a transmis les salutations fraternelles du président Bassirou Diomaye Faye à son homologue sierra-léonais, saluant par ailleurs la qualité de l’accueil qui lui a été réservé. M. Sonko a rappelé la proximité géographique entre les deux nations, affirmant que « seulement 1 000 kilomètres par voie maritime » les séparent, et qu’un « corridor Dakar-Freetown » pourrait dynamiser les échanges commerciaux.



Il a ensuite exposé la nouvelle doctrine diplomatique du Sénégal, qui place la coopération régionale au cœur de sa stratégie internationale : « Notre priorité est de renforcer nos liens avec nos voisins ouest-africains, avant de nous projeter sur le reste du continent. »



Le président Julius Maada Bio, dans une allocution empreinte de cordialité, a salué cette visite comme « un pas important dans la consolidation de nos relations bilatérales ». Il a reconnu que les échanges restent encore modestes, tout en se déclarant résolument engagé à en explorer les vastes potentialités.





Cette rencontre de haut niveau devrait déboucher sur la signature d’accords structurants, notamment dans les secteurs de l’énergie et des industries extractives. Plusieurs autres accords touchant les domaines de la Pêches, le Commerce et l’Industrie seront aussi paraphés entre les deux gouvernements.



En marge de cette visite, M. Sonko se rendra dans le nord du pays pour visiter le site minier de Marampa Mines, à Lunsar, illustrant ainsi l’intérêt stratégique du Sénégal pour les ressources naturelles et les partenariats productifs en Afrique de l’Ouest.









































Le Soleil