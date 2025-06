Fusion IPRES et CAISSE DE SÉCURITÉ SOCIALE

« La couverture actuelle des institutions de sécurité sociale laisse à la marge plusieurs catégories de personnes, notamment les travailleurs indépendants et ceux de l’économie informelle.



Par ailleurs, le système de retraite reste marqué par la faiblesse des pensions et la qualité du service. Le Premier Ministre a constaté que la gouvernance est caractérisée par une pluralité d’organes assurant chacun la gestion d’une branche…



Le Premier Ministre a demandé d’engager la réflexion sur une possible fusion de l’IPRES et de la Caisse de Sécurité sociale en une grande institution et de veiller à l’adoption rapide du nouveau Code de sécurité sociale. »