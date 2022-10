Axe Linguère-Dahra : Un véhicule de l’armée se renverse et fait 1 mort et 16 blessés graves

Un véhicule de l’armée sénégalaise avec à bord des militaires en provenance du camp de Dodji (département de Linguère) a fait un dérapage suivi de renversement sur la route Linguère -Dahra à hauteur du village de Somme distant de quinze kilomètres de Dahra.

L’accident a coûté la vie au chauffeur du véhicule en question et occasionné 16 blessés graves.

Toutes les victimes ont été acheminées au centre de santé Élisabeth Diouf de Dahra et à l’hopital Magatte Lô de Linguère.

Pour le moment, les causes de ce grave accident sont inconnues.















































