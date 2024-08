«Aziz Dabala» et son neveu tués : les objets suspects retrouvés sur les lieux du crime

Dans son édition de ce jeudi, Le Témoin se dit convaincu que le double meurtre de Aziz Dabala et de son neveu «sera bientôt élucidé». Le journal déclare s’appuyer sur le fait que les enquêteurs de la DIC, qui ont hérité du dossier de leurs collègues de Pikine, disposent déjà de «certains indices concordants» et d’«éléments probants».



La même source révèle que les comptes Wave des victimes ont été vidés quelques heures après le drame, selon Le Témoin. Les Échos de son côté rapporte que sur les lieux du crime, les policiers ont trouvé des objets pouvant permettre de remonter jusqu’à l’auteur ou les auteurs du double crime : du résidu de chanvre indien, un grand couteau, un tournevis et un téléphone «ordinaire».



«D’autres objets contondants ont été également découverts sur les lieux», souligne le quotidien d’information. Qui renseigne par ailleurs que l’appartement de «Aziz Dabala» a été mis sens dessus dessous. Le poste téléviseur a été endommagé, la table basse en verre réduite en morceaux et des fauteuils et des chaises renversés.



Libération, pour sa part, a signalé des traces de sang dans le couloir et les murs de l’appartement.





































































seneweb