BAC 2020 - QUAND L’OFFICE DU BAC ENVOIE DES MESSAGES D’ADMISSION À DES CANDIDATS AJOURNÉS

Des dysfonctionnements sont notés dans le déroulement des examens de baccalauréat qui se déroulent présentement sur l’ensemble du territoire. que les résultats du 1er tour sont en train de tomber progressivement, des candidats déclarés ajournés par leur jury ont reçu des messages de l’Office du bac leur indiquant qu’ils sont admis au second tour.

Dans le message reçu, signé @Office du Baccalauréat, l’élève se voit cité nommément (nous masquons les données personnelles de l’un des cas reçus à Emedia.sn), avec son numéro de table. Sur la ligne suivante, c’est le résultat qui lui est annoncé. Pour certains, une note d’espoir qui dit au candidat qu’il est autorisé à subir les épreuves du second groupe. Mais il va vite déchanter une fois qu’il se présente à son centre d’examen.

Nous nous sommes rendus au centre du lycée Mixte Maurice de Lafosse, pour constater l’ampleur du phénomène. Ici, au jury 1382, ils sont une dizaine de candidats concernés par cette histoire. Certains, trouvés sur place, étaient venus vérifier auprès du jury dont le président est resté intransigeant sur les délibérations qu’il a déjà affichées à l’intérieur du centre. « Je confirme que c’est une vraie histoire. Je suis victime. Je viens de recevoir mon relevé, mais suis ajournée », nous signale une candidate trouvée au bureau des assistants du président du jury.

Interpellée sur la question, l’administration du jury s’en lave les mains. Elle dit avoir fait son dépouillement et envoyé les résultats depuis hier (lundi) nuit. Nos interlocuteurs de signaler que seuls les résultats qu’ils ont affichés au centre qui sont valables. Pour tenter d’expliquer le dysfonctionnement entre le résultat affiché et celui annoncé personnellement aux candidats via SMS, une source nous déclare : « En réalité, ces candidats devraient être repêchés, mais en consultant leur livret de Bac, on s’est rendu compte qu’ils ne pouvaient pas bénéficier de cet avantage. Seulement, en envoyant les messages aux candidats, l’administration de l’Office du Bac n’avait pas tenu en compte de cet aspect qui est venu s’ajouter à la donne », renseignent nos interlocuteurs. En gros, l’Office du Bac a envoyé un peu trop tôt les messages, alors que la décision finale n’avait pas été actée.

Nous nous sommes rendus également à l’Office du Bac, sis à l’Université Cheikh Anta Diop. Sur place, impossible de trouver le moindre interlocuteur. « Le Directeur dit qu’il ne peut recevoir personne. Il est en train de s’occuper des résultats du bac », nous signale le vigile. Mais une affiche sur la porte d’entrée du bâtiment central de l’Office du Bac nous renseigne suffisamment que le problème est déjà exposé à ce niveau et que des candidats (ou leurs parents) sont surement venus s’en plaindre.

« Du premier au dernier jour des épreuves, le contentieux est de la compétence du président du jury. Le jury est souverain (art. 18 du décret n°95 – 947 du 18 / 10 / 1995. L’Administration, à quelque niveau que ce soit, ne peut modifier les décisions du jury », lit-on sur la note. En termes clairs, seul les résultats physiquement affichés par le jury, au centre, sont considérés comme valables. Ceux envoyés par SMS, une stratégie initiée à cause de la pandémie de la Covid 19, ne constituent qu’un moyen de transmettre l’information aux candidats et si jamais il y a une différence, c’est le résultat affiché qui est officiel.

À signaler que les épreuves du 2nd tour du baccalauréat, édition 2020, vont démarrer ce jeudi, 10 septembre 2020. Hélas ! Ce sera sans ces candidats dont l’espoir est vite brisé par un SMS de l’Office du Bac.