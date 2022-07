BASKET (H) - ELIM. MONDIAL 2023 - EGYPTE / SENEGAL (76-43)- Les Lions perdent la tête à Alexandrie

Les choses démarrent pour le Sénégal (3e, 6 pts, +25) à Alexandrie. L’équipe nationale masculine a pris une déculottée lors de sa première apparition contre l’Egypte en match comptant pour la première journée de la 3e fenêtre des éliminatoires de la Coupe du monde 2023. Les Pharaons ont dominé largement les Lions par 33 points d’écart 76-43), ce vendredi. Le Sénégal laisse filer la première place au profit de l’Egypte (1e, 7 pts, +120) et la RD Congo (2e, 7 pts, +24).



A peine sortis d’une épreuve difficile à cause d’un long et frustrant périple, la bande à Youssou Ndoye essuie une autre gifle sur le parquet du Borg Elarab Arena. Dès le début de la partie, les Egyptiens affichent leur plan de jeu : presser très haut, profiter des largesses de l’arbitrage et abattre l’adversaire. Très vite, les hommes de Roy Rana réussissent à prendre de la distance. Face à l’équipe sénégalaise qui n’arrive pas à dérouler son jeu, l’Egypte prend le large avec 13 points d’écart (23-10) à la fin du premier quart-temps. Dans le second acte, les protégés de Boniface Ndong retrouvent un mieux dans leur jeu et arrivent à contenir l’adversaire. Grâce à une bonne défense, L’Egypte n’arrive pas à inscrire le moindre panier pendant plus de trois minutes. Après cinq minutes de jeu, les Lions font renaitre la flamme. Ils réduisent l’écart à seulement six points, à trois minutes de la fin du quart-temps. Mais cette bonne dynamique sénégalaise ne dure pas longtemps. Les Pharaons égalisent (15-15) et ramenent la distance à 13 longueurs (38-25) à la mi-temps.



La pause n’a pas beaucoup d’impact sur le jeu du Sénégal. Les Lions sont presque inexistants dans la 2e moitié du match. Face à la défense rugueuse des Egyptiens, le jeu intérieur des visiteurs est inopérant. Gorgui Sy Dieng (13 pts, +13) et sa bande ne sont pas non plus aidés par leur maladresse sur les tirs à distance, 11,54% de réussite (3 tirs réussis sur 26 tentatives). Malgré les 12 rebonds de Pape Moustapha Diop, qui a la meilleure évaluation côté sénégalais (7 pts, +15), les Egyptiens, amenés par Ehab Saleh (22 pts, +17) et Assem Marei (10 pts, +23), sont inarrêtables. Ils remportent facilement les deux derniers quart-temps, respectivement par 21-10 et 17-8.



Se relancer contre la RD Congo



La seconde sortie des Lions sera décisive. La sélection sénégalaise devra renouer avec le succès, ce samedi (20h30), face à la RD Congo. Ce match s’annonce déjà palpitant. La dernière confrontation avec la RDC ne s’était pas bien passée pour les Sénégalais qui ont perdu, à domicile, sur le score de 62-57. C’est donc un double objectif qui attend Gorgui Sy Dieng et ses coéquipiers : prendre les trois points pour se relancer et prendre leur revanche sur les Congolais. Pour cela, le coach Ndong doit remobiliser ses troupes pour les pousser à se relever de la lourde chute face aux Pharaons. Les Congolais, qui ont obtenu la victoire (20-0) suite au forfait du Kenya. Donc la tâche sera ardue pour la bande à Youssou Ndoye.





































