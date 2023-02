BAYERN MUNICH : LES BAVAROIS IMPRESSIONNANTS, SADIO MANÉ A REJOUÉ !

Avant de se pencher dans une dizaine de jours sur un nouveau choc face au PSG, le Bayern Munich a un championnat à négocier et la pression est. forte avec des rivaux pressants. Dortmund était passé devant hier de manière provisoire; et le Bayern recevait surtout ce dimanche l'Union Berlin, qui squatte le haut de tableau depuis le début de saison. Les Bavarois ne se sont pas loupés avec un large succès.



Dès la première période, l'avantage était déjà construit avec notamment un Coman en grande forme, passeur décisif pour Choupo-Moting (31e) puis buteur sur une passe décisive de Muller (40e). Un Muller encore serviteur quelques minutes plus tard pour Musiala (45+1e). En deuxième période, l'Union Berlin a tenté de réagir par Becker ou en profitant d'une passe ratée de Sané, mais c'est surtout Ronnow, le portier de l'Union, qui a dû multiplier les miracles pour éviter une addition encore plus lourde dans une seconde période marquée par le grand retour de Sadio Mané à la compétition, lui qui n'avait plus joué depuis sa blessure le 8 novembre dernier face au Werder Brême, qui avait privé le Sénégalais de la Coupe du

monde.



Pour résumer

Le Bayern Munich a remporté le gros choc de Bundesliga face à l'Union Berlin (3-0) avec une première période notamment impressionnante.

A noter notamment la grande performance de Kingsley Coman buteur et passeur décisif.