BAYERN MUNICH - UNE BAGARRE ENTRE SADIO MANÉ ET LEROY SANÉ APRÈS LA DÉFAITE FACE À MANCHESTER CITY ?

Décidément, le Bayern a vécu une soirée catastrophique jusqu'au bout, mardi. D'après Bild et Sky Sport, une violente altercation a opposé deux joueurs munichois après la lourde défaite subie en quart de finale aller de la Ligue des champions face à Manchester City (3-0). Il s'agirait de Sadio Mané et Leroy Sané.



L'international sénégalais n'aurait pas apprécié certains mots de l'ailier allemand et l'aurait frappé au visage dans le vestiaire. Le Bayern Munich n'a pas communiqué sur cette affaire. Mais les prochains jours s'annoncent tendus en Bavière.