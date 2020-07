BBY: Les militants de l'UDES/R mécontent contre le régime de Macky Sall

Compagnonnage…

“Ce Parti politique a été créé en 2010 par des Sénégalais dans le but d’apporter un changement dans la pratique de la politique quotidienne au Sénégal et d’éviter le suivisme. Depuis 2011, nous soutenons le président de la République, son excellence Macky SALL dans la Coalition Présidentielle…“, a rappelé le conseiller municipal à Niomre.



Ils disent constater “un manque de considération” dans toutes les prises de décision au niveau de la Coalition BBY. “Notre Présidente Fatoumata Niang BA ainsi que le bureau exécutif ont saisi le Président de la République et son cabinet politique à plusieurs reprises, à travers des correspondances en vain. Suite à cela, le Parti s’est réuni et après plusieurs concertations nous allons prendre nos responsabilités et mener une réelle introspection pour tirer une bonne fois notre ligne de conduite…“.



Par la même occasion, Samba Kanté a tenu à souligner que “L’UDES/R a toujours soutenu la politique du Président de la République avec ses propres moyens et récemment avec le COVID 19 en distribuant des masques, de gel hydro-alcoolique et sensibilisant la population sur le respect des mesures barrières…” Et qu’au vu de tous ces efforts fournis dans ce compagnonnage politique et le “mauvais traitement” qu’ils subissent, ils ont décidé de se concentrer sur les problèmes des Sénégalais et la massification de leur Parti et de leur leader.



“Par ailleurs, nous exhortons notre leader à prendre ses responsabilités et s’organiser avec la coalition Action patriotique ‘defar sunu rew’ pour les prochaines échéances des élections locales…“, a souligne M. Kanté.