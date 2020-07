BBY/MEDINA: APPEL A UN DÉCONFINEMENT POLITIQUE

La situation inquiétante de la pandémie, au niveau national et mondial, a bouleversé tous les programmes d’activité sur les plans social, économique et politique.

En plus du confinement social, nécessaire à la limitation de la propagation de la maladie, qui était en vigueur au Sénégal, S.E.M. Macky, Président de la conférence des leaders de Benno Bokk Yaakaar, nous avait instruits de soutenir la lutte contre la COVID 19 dans nos localités respectives, en appuyant les actions des collectivités locales et les populations sans distinction aucune.

Lesdites instructions présidentielles sont, à ce jour, bien suivies non seulement par les autorités sanitaires et autres départements ministériels mais, également, par les responsables politiques à la base, chacun dans la limite de ses moyens.

Par ailleurs, le suivi de l’actualité socio-politique, depuis le début de la pandémie, nous montre à suffisance les actions des responsables de l’APR, de Benno Bokk Yaakaar et d'autres alliés de la mouvance présidentielle pour soutenir la résilience des populations vulnérables en matière de secours alimentaires et nutritionnels.

Pour ce qui concerne notre commune, des actions sont initiées çà et là, dans le cadre du comité municipal de Médina mais, également, par quelques responsables de Benno Bokk Yaakaar.

Cependant, ni les modalités de participation au sein de ce comité, ni les actions sur le terrain n’ont été, au préalable, discutées au niveau de BBY, faute de réunion ou de rencontre quelconque à cet effet. Nous pouvons bien comprendre le contexte de confinement social et de distanciation physique, imposé par la situation de pandémie COVID 19, mais toutes ces actions auraient pu gagner davantage en efficacité si elles relevaient d’une stratégie locale concertée et mise en œuvre par les acteurs politiques à la base. A ce propos, les absences de bon nombre de responsables lors des réunions et des cérémonies liées au COVID 19, ajoutées à certaines scènes de tiraillement ou de positionnement politique observées, font sentir et percevoir les prémisses d’une déconfiture politique à la Médina.

Pour éviter une telle situation, je voudrais lancer un appel à une stratégie de dé-confinement politique harmonisée, tenant compte du contexte sanitaire et socioéconomique, à mettre en œuvre dans notre commune, la Médina. Ainsi, l’instance qui sera mise en place pourra élaborer un plan d’action commun d’animation, d’organisation, de mobilisation et de massification à la base.

Ceci n’exclut pas la poursuite des actions et des initiatives de chaque responsable politique ou organisation partenaire dans le cadre de la gestion politico-sociale de sa base politique.

L’appel porte principalement sur :

- La reprise des réunions des instances du parti et de la coalition à la base (femmes, jeunes, cadres et autres organisations, etc..)

- La définition d’une stratégie locale de massification et d’élargissement de la base

- La mise sur pied d'une cellule de communication locale de l’APR et/ou de la coalition Benno Bokk Yakaar



VIVEMENT…

… UNE APR FORTE

… DANS UNE COALITION BBY CONQUERANTE



Sidy Same

Responsable APR/Médina