BBY S’IMPOSE À DIOURBEL ET RAFLE LES DEUX SIÈGES EN JEU

La coalition Benno Bokk Yaakaar (BBY) a remporté le scrutin des législatives à Diourbel avec un total de 29513 voix contre 23522 pour la coalition Wallu Sénégal, a appris lundi l’APS de la commission départementale de recensement des votes.







BBY s’empare donc des deux sièges en jeu dans ce département.







La coalition Yewwi Askan Wi (Yaw) obtient 2300 voix, la coalition Les Serviteurs/MPR a engrangé 1848 voix, Bokk Gis-Gis Liggeey totalisant 564 voix.







La coalition Alternative pour une Assemblée de rupture/ AAR Sénégal totalise 478 voix et les coalitions Naataangué Askan et Bunt-Bi obtiennent chacune 272 voix.







Le département de Diourbel compte un total 120 013 électeurs inscrits dont 59051 votants pour 282 bulletins nuls et 58 769 suffrages valablement exprimés.