BBY : les femmes cadres valident les orientations de Macky Sall et égratignent les "promenades" de Sonko...

Dans une note parvenue à Seneweb, la Plateforme des Femmes cadres de BBY a salué les orientations économiques prises par le nouveau gouvernement. L'instance n'a pas manqué de critiquer, par ailleurs, le Nemeku Tour de Sonko. Seneweb vous propose l'intégralité du communiqué.



"La Plateforme des Femmes Cadres de BBY et de la Majorité Présidentielle s’est réjouie du Conseil des Ministres du 18 octobre qui a mis en relief les valeurs cardinales de l’action politique, notamment la dimension historique du leadership de l’étape politique actuelle.



Une occasion pour cette plateforme d’apprécier de façon positive les aspects suivants : L’exemplarité du leadership du Président de la république, SE Macky Sall, dont la direction stratégique a été relayée par la tenue d’un séminaire gouvernemental de renforcement de l’efficacité de l’action administrative.



Un leadership traduit, selon la Plateforme des Femmes Cadres de BBY et de la Majorité Présidentielle, l’engagement en service commandé, la discipline et le sens de l’efficacité de l’action d’un Homme d’Etat en charge de la transformation économique et sociale d’un Sénégal en pleine mutation ;

L’engagement solidaire de l’équipe gouvernementale, dont le travail des Ministres, s’inscrit dans le cadre d’une mission temporaire d’intérêt général, au terme de laquelle, des résultats tangibles amélioreront de façon significative et continue, la situation économique post Covid des entreprises ainsi que les conditions de vie des populations ; Le focus de l’action du Président de la République porte sur l’emploi des jeunes avec lesquels un dialogue constructif est engagé, notamment autour de leurs propositions ; La dynamique de soutien populaire à l’action publique n’a pas manqué de se traduire inversement par une baisse des capacités de mobilisation populaire de PASTEF comme le démontre l’échec de la stratégie « des promenades ou « dokhantou » de leur leader Ousmane SONKO ».



En conclusion, constatant les succès majeurs de l’action gouvernementale,

La Plateforme des Femmes Cadres de BBY et de la majorité présidentielle, réaffirment leur soutien sans faille à l’action publique du gouvernement, sous la guidance éclairée du Président de la République, Son Excellence Macky SALL."