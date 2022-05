BBY pêche encore dans les eaux de YAW : Adama Sarr, maire de Keur Massar Nord dit oui à Macky !

La série de ralliements au camp du pouvoir continue au détriment de la coalition Yewwi Askan Wi qui voit "ses maires" un à un donner la main au président de l’Apr. Selon des sources dignes de foi, Dakaractu a pu s’informer d’une audience au palais accordée au maire de la commune de Keur Massar Nord qui a accepté la main tendue du président Macky Sall.



Adama Sarr, tombeur de la ministre du commerce et des PME, Aminata Assome Diatta, devra ainsi serrer la main de celle-ci pour un compagnonnage dans le cadre des activités politiques de la coalition présidentielle à Keur Massar Nord.



Après trois mois d’exercice municipal, un vent de soutien annoncé par certains maires a commencé à souffler à partir du palais où ils ont été reçus un à un par le patron de la coalition présidentielle. Parmi eux, Amadou Ba, maire élu de la commune de Bala, Dame Bèye Ba, maire de Ndiébel, sans oublier certains édiles de Wallu Sénégal comme le maire Mouhamed Djibril Wade qui a publiquement annoncé son soutien au président Sall pour l’achèvement de son programme.



Pour le compte de Yewwi Askan Wi, le maire de Keur Massar Nord qui, pour rappel a intégré Yewwi Askan Wi via la plateforme ‘Avenir Senegaal Bi Nu Begg », vient allonger cette liste d’adhésions à la cause de Benno qui n’est certainement pas encore close. Une information qui intervient au moment où des frustrations et désistements sont notés dans les rangs de la coalition initiée par le patron de Taxawu Senegaal, Khalifa Sall. D’ailleurs, Cheikh Tidiane Dièye et ses camarades ont tiré à boulets rouges, à travers une déclaration, sur le procédé lié aux investitures qu’ils ont taxé d’inique et d’injuste.