BEACH SOCCER | LE SÉNÉGAL SE QUALIFIE POUR LA CAN EGYPTE 2024 APRÈS UNE VICTOIRE CONTRE LA GUINÉE, 5-1

L’équipe nationale de Beach Soccer du Sénégal a brillamment validé son ticket pour la prochaine Coupe d’Afrique des Nations (CAN) de Beach Soccer, en dominant la Guinée avec un score cumulé de 14-4 sur les deux matchs.



Après une victoire éclatante de 9-3 lors du match aller, les Lions de la Plage ont confirmé leur supériorité en remportant le match retour 5-1.



Le duel retour, disputé sur le sable de Diamalaye, a débuté de manière serrée, à l’image du match aller à Conakry. Il a fallu attendre neuf minutes pour voir Mamour Diagne ouvrir le score en faveur du Sénégal.



La Guinée a rapidement réagi, égalisant sur pénalty grâce à Aboubacar Sylla avant la fin du premier tiers-temps, portant le score à 1-1.



Cependant, les Lions de la Plage ont repris le contrôle du match lors du deuxième tiers-temps. Jean Ninou Diatta, Mamour Diagne, Assane Ba et Raoul Mendy ont chacun trouvé le chemin des filets, scellant le score à 5-1.





Malgré quelques difficultés, les Champion d’Afrique en titre et sept fois vainqueur de la CAN de Beach Soccer, ont maintenu leur avantage jusqu’au coup de sifflet final, assurant ainsi leur qualification.



Avec cette victoire, les Lions de la plage iront défendre leur titre en Égypte, consolidant leur statut de puissance majeure du beach soccer africain. Il s’agit de leur 11e qualification en 12 éditions de la compétition continentale (2007, 2008, 2009, 2011, 2013, 2015, 2016, 2018, 2021, 2022, 2024), avec sept finales remportées (2008, 2011, 2013, 2016, 2018, 2021 et 2022).























































Rts