BENTÉNIER – DIASS : DEUX MAÇONS MEURENT DANS L’EFFONDREMENT D’UN BÂTIMENT

Deux maçons ont perdu la vie samedi matin dans l’effondrement du mur d’un bâtiment en chantier à Benténier, un village de la commune de Diass, dans le département de Mbour (ouest), informe l’APS qui cite une source sécuritaire.



« L’effondrement s’est produit ce jour (samedi), à 11 heures, au village de Benténier, commune de Diass, causant deux morts et deux blessés graves », a renseigné la même source.



« Le bâtiment s’est effondré sous l’effet du vent », a-t-elle précisé.



Après le constat de la gendarmerie de Diass, les corps sans vie des deux victimes, dont l’une était âgée de 27 ans, ont été transportés à la morgue et les blessés à l’hôpital départemental Thierno Mansour Barro de Mbour par les sapeurs-pompiers de Saly, « en présence d’enquêteurs », poursuit la source.



« Le chef de chantier a été interpellé et une enquête est ouverte », a-t-elle signalé.













































































Rts