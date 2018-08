BERLIN VA AIDER À L’ÉLECTRIFICATION DE 300 VILLAGES PAR VOIE SOLAIRE (MACKY SALL)

Trois cents villages sénégalais seront électrifiés par voie solaire grâce au soutien de l’Allemagne, a annoncé, mercredi à Dakar, le président de la République, Macky Sall.



‘’J’ai exprimé à Mme Angela Merkel, toute ma satisfaction pour la qualité de notre coopération dans un secteur aussi important que l’énergie, où malgré nos importants progrès nous avons des besoins à satisfaire, surtout en milieu rural. Avec le soutien de la coopération allemande, nous avons un important projet d’électrification de 300 villages par voie solaire’’, a dit le président Sall.



Il en a fait l’annonce lors de la conférence de presse conjointe avec la Chancelière allemande Angela Merkel, en visite à Dakar depuis cet après-midi.



Macky Sall a félicité Mme Merkel pour le projet d’électrification de 300 villages, soulignant que le Premier ministre, Mahammed Boun Abdalalh Dionne, était en train de signer la convention avec les entreprises allemandes.



Il a salué ce partenariat nouveau entre les deux pays, insistant sur le fait que le Sénégal est un ‘’pays ouvert‘’ à l’investissement étranger.



‘’C’est un signal fort de dépasser la relation bailleur-bénéficiaire, pour instaurer des relations de partenariats mutuellement bénéfiques par l’échange et l’investissement’’, a magnifié Macky Sall.



Le président Sall a qualifié la Chancelière allemande d’’’hôte de marque’’ connue et appréciée pour son engagement politique, son ‘’endurance’’, son ‘’ leadership dynamique’’ en Allemagne, en Europe et dans le monde.



Il a rendu hommage à Angela Merkel pour son ‘’sens élevé des responsabilités’’. Macky Sall a souligné avoir discuté avec la Chancelière allemande des questions d’intérêt commun bilatérales entre les deux pays, la situation en Afrique et l’actualité internationale.



’’La coopération sénégalo-allemande se porte bien. Elle remonte à 1960, année de notre indépendance et cumule depuis lors plusieurs millions d’investissements’’, a expliqué le chef de l’Etat.



La chancelière allemande Angela Merkel est arrivée mercredi peu après 16 heures à l’Aéroport international Blaise Diagne (AIBD), pour une visite officielle de 48 heures au Sénégal.



Mme Merkel a été reçue en audience en début de soirée par le président Macky Sall au Palais de la République.





Aps