BIGNONA : TROIS MORTS DANS UN ACCIDENT DE BUS

Trois personnes ont été tuées dans un accident de bus survenu, samedi aux environs de 9 h, sur la route nationale numéro 4, à hauteur du village de Badiouré (Bignona), a appris l’APS.



L’accident a fait plusieurs dizaines de blessés dont certains dans un état grave.





Le bus de transport en commun de 70 places avait quitté Bignona pour Dakar. Son chauffeur aurait perdu le contrôle du véhicule qui a percuté un arbre après une course d’une centaine de mètres dans la brousse, selon des témoins.



Deux morts ont été enregistrés sur le coup, une autre personne succombera à ses blessures peu après son évacuation au centre de santé de Bignona.



Les blessés, au nombre d’une cinquantaine, selon les témoins, sont évacués dans un premier temps au centre de santé de Bignona avant d’être évacués à l’hôpital régional et à l’hôpital de la Paix à Ziguinchor.



Deux ambulances de l’armée, des ambulances des sapeurs-pompiers, des véhicules particuliers et des voitures de l’administration et d’ONG ont été mobilisées pour évacuer les blessés à Ziguinchor, à 30 kilomètres de Bignona.