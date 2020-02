BIM risque de fermer ses portes au Maroc

Les Marocains pourraient bel et bien ne plus avoir droit à la chaîne de distribution BIM. Cette dernière devra commercialiser des produits marocains faute de quoi elle serait contrainte de mettre la clé sous la porte.



L’accord de libre-échange entre la Turquie et le Maroc va être revu afin qu’il soit mutuellement bénéfique et selon le ministre de l’Industrie, du Commerce et de l’Economie verte et numérique, Moulay Hafid Elalamy, le Maroc a fait part à la Turquie de quelques préjudices, tout en réclamant une solution qui ne porte pas atteinte aux intérêts du Royaume.



Selon les informations qui reviennent à dakarposte, la chaîne turque de supermarchés opérant au Royaume ne vend pas de produits marocains, ce qui entraine la fermeture de plusieurs commerces de quartier.



Le ministre a, donc, informé le président de BIM, « qu’il serait impossible de poursuivre les relations commerciales actuelles, suggérant de vendre les produits marocains dans ses magasins, faute de quoi la chaîne serait contrainte de mettre la clé sous la porte. »