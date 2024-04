BIRAME DIOP, UN GÉNÉRAL À LA TÊTE DU MINISTÈRE DES FORCES ARMÉES

Le Premier ministre Ousmane Sonko a dévoilé ce vendredi la liste de son gouvernement qui compte 25 ministres. Parmi eux, le Général Birame Diop est nommé ministre des Forces armées.



Le Général Birame Diop apporte avec lui une expérience militaire de plus de 30 ans. Il fut Chef d’état-major général des Forces armées sénégalaises, après avoir été Conseiller pour la sécurité nationale du Président du Sénégal et Chef d’état-major de l’armée de l’air. Il a aussi été Chef adjoint puis Chef des opérations aériennes de la Mission des Nations Unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo (MONUC), entre 2002 et 2003, et a été déployé auprès de l’ONG Partners for Democratic change, de 2009 à 2013.



Birame Diop a été nommé en 2021, Conseiller militaire du département des opérations de paix de l’ONU. Le Général Diop est diplômé de l’École royale de l’air du Maroc, de l’Université de l’air des États-Unis et de l’École de guerre de la France. Il parle couramment l’anglais et le français.





























































































dakarmatin