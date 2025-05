EMMANUEL MACRON SE REND CE SAMEDI À KIEV, AU CÔTÉ DE TROIS AUTRES DIRIGEANTS EUROPÉENS

Pour la seconde fois depuis l'invasion russe de l'Ukraine, Emmanuel Macron se rend ce samedi 10 mai à Kiev pour rencontrer Volodymyr Zelensky, indique l'Élysée. Lors d'un déplacement à Nancy ce vendredi, le président français affirmait qu'il s'y rendrait en "temps utile", sans vouloir donner plus de détails. Le président ukrainien a, lui, annoncé plus tôt dans la journée la tenue d'un sommet de dirigeants de la "coalition des volontaires", qui regroupe en majeure partie des pays européens soutenant Kiev.



Emmanuel Macron sera accompagné du nouveau chancelier allemand Friedrich Merz, du Premier ministre polonais Donald Tusk et du Premier ministre britannique Keir Starmer.



L'Europe demande à la Russie "d'accepter un cessez-le-feu"



L'objectif de cette visite: "réaffirmer notre soutien aux appels lancés par le Président Trump en faveur d’un accord de paix". Ce jeudi, le président américain a réitéré son appel à "un cessez-le-feu inconditionnel de 30 jours" en Ukraine celui-ci devant déboucher sur une "paix durable".



"Aux côtés des États-Unis, nous appelons la Russie à accepter un cessez-le-feu complet et inconditionnel de 30 jours afin de permettre la tenue de pourparlers en vue d’une paix juste et durable", écrivent les dirigeants.

"Nous demandons à la Russie de cesser de faire obstacle aux efforts déployés pour parvenir à une paix durable", poursuivent via une déclaration commune les quatre chefs d'États.







Ces derniers se disent "prêts à soutenir des pourparlers de paix dès que possible" avec pour objectif "d’aborder les modalités techniques de la mise en œuvre du cessez-le-feu et de préparer un accord de paix global."





Les dirigeants français, polonais, britannique et allemand affirment aussi que "l'Ukraine doit être en mesure de renouer (...) avec la prospérité en tant que nation sûre, sécurisée et souveraine dans ses frontières internationalement reconnues."



Une référence à la Crimée, annexée illégalement par la Russie en 2014. Fin avril, Donald Trump a affirmé que cette presqu'île "restera sous contrôle russe", qualifiant ce territoire "perdu" depuis "des années". De son côté, Volodymyr Zelensky avait réaffirmé que la Crimée faisait partie du territoire ukrainien, estimant que le statut de la Crimée n'est pas "à discuter".



Lors de leur visite, Emmanuel Macron, Donald Tusk, Keir Starmer et Friedrich Merz se rendront sur la place Maïdan à Kiev, afin de "rendre hommage aux défenseurs de l’Ukraine tués et blessés lors de cette guerre menée par la Russie."



Puis, aux côtés du président ukrainien, ils participeront à une réunion virtuelle avec plusieurs partenaires, toujours d'après l'Élysée.





Le président français ne s'est rendu qu'une fois en Ukraine depuis le début de la guerre en février 2022. C'était en juin de la même année lors d'un déplacement au côté du chancelier allemand de l'époque Olaf Scholz mais aussi du président du Conseil italien Mario Draghi et du président roumain Klaus Iohannis.