Le pape Léon XIV a célébré sa première messe dans la chapelle Sixtine

Comme le veut la tradition au lendemain de l'élection d'un nouveau pape, Léon XIV a présidé sa première célébration eucharistique en tant que chef de l'Église catholique dans la chapelle Sixtine, vendredi matin à 11 heures, en présence des cardinaux du conclave.



Dans la lignée du pape François



Le nouveau souverain pontife arborait une croix pastorale fabriquée pour Benoît XVI et précédemment portée par le pape François.



"Vous m'avez appelé à porter une croix et à être béni pour cette mission, et je veux que vous aussi vous marchiez avec moi", a-t-il déclaré en anglais, avant de poursuivre l'office en italien.



Léon XIV a exprimé sa volonté d'inscrire sa mission pastorale dans la lignée de celle de son prédécesseur, évoquant l'héritage du défunt pape qui avait appelé "à témoigner de la foi joyeuse en Jésus Sauveur".





Le souverain pontife a également adressé un message de paix et d'unité et a déploré le recul de la foi "au profit de la technologie, l'argent, le succès, le pouvoir, le plaisir."





Un programme chargé



De nombreux rendez-vous attendent Léon XIV dans les prochains jours.

Après une rencontre prévue samedi avec les cardinaux, le pape fera sa seconde apparition au balcon de la place Saint-Pierre dimanche pour la traditionnelle prière dominicale avec les fidèles.



La messe d'inauguration de son pontificat se tiendra également en ces lieux le dimanche 18 mai. Un événement qui devrait être suivi par les catholiques du monde entier et auquel se joindront de nombreuses personnalités.