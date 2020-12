BLOCAGE DU DIALOGUE POLITIQUE : ALIOUNE TINE PROPOSE UNE « RADIOSCOPIE »

Le blocage du dialogue politique n’est pas du goût d’Alioune Tine. Le fondateur d’Africajom Center pense qu’il faudrait une radioscopie pour comprendre les facteurs bloquants. « Il faut faire une radioscopie des éléments qui font qu’on assiste à une espèce d’impasse. Sans la radioscopie, on ne pas corriger pour aller vers un dialogue sincère, crédible, légitime et fécond », a-t-il laissé entendre sur les ondes d’Iradio (90.3).



Pour Alioune Tine, ce dialogue est utile. C’est pourquoi, il salue l’initiative qui a été lancée, au lendemain de la présidentielle de 2019, par le chef de l’Etat. Tine estime que le dialogue politique est le meilleur outil de régulation de la démocratie. « Autour de nous, nous avons des démocraties d’affrontement avec des situations de violence de guerre civile et d’impasse politique. Il faut dialoguer. Parce que, ces situations d’impasse politique empêchent les protagonistes de s’asseoir pour dialoguer. Heureusement que le Sénégal n’est pas dans une telle situation », a-t-il déclaré.























































emediasn