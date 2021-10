BOUNA SARR A ÉTÉ ’’SEREIN ET SÛR DE SON TALENT’’ (ALIOU CISSÉ)

Le nouvel international sénégalais, Bouna Sarr, est apparu ’’serein et sûr de son talent’’, a commenté samedi le sélectionneur national, Aliou Cissé, à l’issue de la victoire (4-1) du Sénégal sur la Namibie.



’’Il a eu des débuts difficiles dus certainement à la chaleur mais en deuxième période, il s’est bien comporté’’, a dit le sélectionneur

national au sujet de Bouna Sarr qui honarait sa première sélection en équipe nationale du Sénégal.



‘’Il joue dans un club comme le Bayern Munich et a joué dans

un club comme l’OM. Il y’a beaucoup d’attente et de pression, il a été plutôt serein, sûr de son talent et de ses qualités’’, a ajouté le technicien sénégalais lors de la conférence de presse d’après match.





‘’C’est un bon pedigree qu’on a dans notre groupe mais il y aura aussi d’autres qui risquent de venir et la concurrence sera partout dans cette équipe nationale’’, a assuré Cissé.



Il a indiqué que tout le monde devait se battre pour gagner une place en équipe nationale.



‘’Je suis plutôt satisfait sur ce qu’il a fait dans l’ensemble de la partie’’, a souligné Aliou Cissé au sujet du nouvel international sénégalais dont les débuts hésitants peuvent être expliqués par la chaleur et sa méconnaissance de ses coéquipiers en sélection.





Né à Lyon en France de parents d’origine sénégalaise et guinéenne, Bouna Sarr avait dans un temps privilégié l’équipe de France notamment à la veille de la Coupe du monde 2018 avant de se décider à jouer pour le Sénégal alors qu’il n’est plus titulaire au Bayern Munich où il a signé en 2020 en provenance de l’Olympique de Marseille.















aps