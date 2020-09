BRAS DE FER SYTJUST / GOUVERNEMENT : LA PAIX ACTÉE AUJOURD’HUI

Tout est bien qui finit bien. Le mouvement de grève du Syndicat des travailleurs de la justice (SYTJUST) pourrait définitivement prendre fin aujourd’hui. Après 71 jours de grève ponctuée par une rude bataille médiatique et marquée par des dysfonctionnement fort préjudiciables aux justiciables, ce 1er septembre marquera la fin des hostilités et un renouveau dans les relations jusqu’ici très tendues entre les travailleurs de la Justice et leur ministère de tutelle.



Selon Le Soleil du jour, les protagonistes ont fini par fumer le calumet de la paix. Leurs échanges formels et informels durant les derniers jours auraient été déterminants. Le Sytjut tient, ce mardi 1er septembre 2020, une conférence de presse et il ne serait pas surprenant qu’il annonce la suspension de sa grève. Et dans les quarante huit heures, un organe chargé de concrétiser tous les points d’accords devrait être mis en place par le Garde des Sceaux, ministre de la Justice, Me Malick Sall.















































emediasn