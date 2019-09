Le roi du yéla a été nommé Ambassadeur par la Convention pour le Combat contre la désertification des Nations Unies (UNCCD). Sa nomination aura lieu au cours d’une cérémonie officielle lors de la COP14 à New Dehli en Inde. Selon l’organisation onusienne, plus de deux mille invités sont attendus à cette manifestation sous la présidence du Premier Ministre de l’Inde et, en présence de la Vice-secrétaire Générale des Nations Unies.













