Baba Diaw Itoc connu pour aider des gens, pour donner de l’argent à beaucoup de personnes tous les jours doit 08 mois d’arriérés de salaire à plus de 49 de ses employés.

Ces travailleurs étaient dans son entreprise du nom de EMAAP spécialisée dans l’aviculture et qui serait le plus grand couvoir d’Afrique de l’Ouest.

Quand les travailleurs ont commencé à se battre Baba Diaw Itoc a dissout son entreprise le 28 août 2019 pour la refaire renaître sous un autre nom: SEAGRI.

Malgré la décision de la cour d’appel de Thiès le condamnant à payer ses travailleurs depuis deux ans Baba Diaw Itoc refuse de les payer.

Je demande à Baba Diaw Itoc de payer ses travailleurs, à l’État du Sénégal de l’y contraindre.

Je suis un africain du Sénégal qui se bat aussi pour que le marché africain – donc aussi sénégalais – revienne aux africains, à la bourgeoisie africaine patriotique et Panafricaine – sénégalaise dans le cas d’espèce – mais dans le respect des droits des travailleurs et des consommateurs.

À Talli Diallo, c’est l’État du Sénégal qui veut voler des Sénégalais.

Le projet de la route des Niayes doit passer par Talli Diallo. L’État veut indemniser les impactés en leur payant:

– 141.000 FCFA et quelque le m2 de bâtiment avec dalle

– 65.000 FCFA le m2 de bâtiment en zinc et ardoise

– sans payer les terrains nus ni incorporer dans les dédommagement le prix des terrains bâtis. Sans rien d’autre!

Ainsi par exemple l’État a proposé à quelqu’un avec un bâtiment R+3 37 millions de FCFA de dédommagement.

Pire, l’État du président Macky Sall menace les impactés et leur impose d’accepter ces dédommagements iniques car non indexés sur le coût actuel du fer, du sable, du ciment…

Il faut résister à ces oppressions. Ensemble nous pouvons gagner.





GMS