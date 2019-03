Baba Maal condamne le massacre des peulhs au Mali : « Trop c’est trop ! »

Le chanteur Baaba Maal a condamné vigoureusement le massacre des peulhs survenu ce week-end au Mali, avec plus de 130 morts.



“Trop c’est trop. Il est temps d’élever la voix après ce énième massacre au Mali pour arrêter ce drame. L’Afrique a d’autres priorités que de voir ses fils s’entretuer. En tant qu’artiste, nous devons nous lever pour dire non à ces actes barbares», déclare Baaba Maal, qui intervenait lors d’un point de presse tenu à la maison de la culture Douta Seck pour le lancement du projet «Full Art Académie».



Ce projet, lancé par le réalisateur Papis Niang de «Art Bi Management», vise à former les jeunes désireux d’embarrasser une carrière dans les métiers de l’Audiovisuel et du Cinéma.

















igfm