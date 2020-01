Babacar Diagne sur la suspension de SenTV: "Bougane a préféré faire dans la fuite en avant"

Le président du Conseil national de régulation de l’audiovisuel (Cnra) refuse de se laisser ébranler par le Directeur général de DMEDIA.



Babacar Diagne affirme que Bougane a préféré faire dans la fuite en avant et qu’il ne le suivra pas dans le terrain des insanités. Babacar Diagne s’est voulu clair dans son approche de la situation : « Je ne suivrai pas Bougane sur ce terrain-là. Le terrain des insanités, ce n’est pas mon fort. J’ai parlé à Bougane Guèye, j’ai parlé à son Directeur Général. Nous avons envoyé toutes les correspondances au Groupe DMEDIA.



Avant la mise en demeure, nous avons parlé aux responsables du Groupe DMEDIA. Quand tous les éditeurs se sont conformés à la loi, j’ai à nouveau saisi les responsables DMEDIA. Le matin même avant la réunion du collège du Cnra qui a pris la sanction, des amis communs, je peux citer Babacar Diagne, l’ont appelé et il n’a rien voulu comprendre. Quand on se met comme ça, de son propre chef, au-dessus de la loi, il en reste plus qu’à sanctionner. »



C’est en ces termes que le président du Conseil national de régulation de l’audiovisuel s’est exprimé dans les colonnes du journal "L'Observateur".