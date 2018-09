Babacar Gaye- " Il faut y aller avec intelligence pour terrasser Macky Sall "

GFM – (Dakar) ‘’La bataille sera longue, rude. Une bataille d’expérience. Ce ne sera pas avec des muscles, des pectoraux, des coups de pied ou de coups d’épaule qu’on parviendra à terrasser Macky Sall, notre adversaire. Il nous faut y aller avec intelligence et discipline pour terrasser Macky Sall. Il nous faut de la stratégie, plus d’intelligence, de la cohérence, de la stratégie et de (la) méthode’’, a déclaré ce mardi, le porte-parole du Parti démocratique sénégalais (Pds), Babacar Gaye, lors du lancement national de la campagne de recensement des parrains pour le candidat Karim Wade.