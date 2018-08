Babacar Gaye, constitutionaliste : «Pourquoi faudrait-il que le Sénégal obtienne plus de cent candidats…?»

«J’aurai préféré le bulletin unique à la place du parrainage», dixit Babacar Gaye, au téléphone de Senego, ce samedi. Pour le constitutionnaliste, l’introduction de ce système, à quelques mois de la Présidentielle, laisse présager des problèmes techniques. Parlant des doubles signatures pour le parrainage, le constitutionnaliste Babacar Gueye précise que chaque parrain ne peut parrainer qu’un seul candidat. Au cas contraire, la signature est purement et simplement annulée pour les deux candidats. D’après le juriste, le problème du parrainage est que, « c’est en quelque mois de l’élection Présidentielle que le gouvernement a décidé de l’introduire. Je ne suis pas certain que ce soit la panacée. J’aurai préféré l’instauration d’un bulletin unique qui permet de mettre quarante (40) candidats sur un même bulletin comme le Mali« . « Mais malheureusement, nous n’avons pas été écoutés. Ils ont préféré garder les bulletins multiples en introduisant le parrainage« , a-t-il expliqué avant d’assurer que le parrainage va causer quelques problèmes sur le plan technique. Concernant également le recul démocratique évoqué par certains, le constitutionnaliste explique que si le parrainage remet en cause le secret du vote, il est considéré comme un recul démocratique, parce que celui ou celle qui détient les listes peut deviner le vote des électeurs. Un électeur qui parraine un candidat signifie surement qu’il va voter pour ce candidat. Et cela peut permettre à un candidat de connaitre les personnes qui ont parrainé son adversaire. D’autre part, sur le bien fondé de la rationalisation des candidatures, M. Gaye précise que le parrainage est normal. « Pourquoi faudrait-il que le Sénégal obtienne plus de cent candidats? » s’est-il interrogé au micro de senego avant de répondre: « Je ne suis pas sûr que le parrainage soit la meilleure voix pour le faire« . Et pour terminer, M. Gaye est revenu sur les manquements notés sur le parrainage. Il déclare en ce sens que c’est normal, dans la mesure où le parrainage est une technique expérimentée pour la première fois au Sénégal. « Et il a fallu aller au Cap vert, en Pologne pour savoir réellement le fonctionnement. A la place de ceux qui l’ont initié, j’aurai commencé un an avant pour bien maîtriser le mécanisme avant de l’introduire à l’Assemblée Nationale« , confie-t-il au micro de senego. « Maintenant, comme la loi est votée« , ajoute-t-il, « il va falloir faire avec. Je ne sais pas comment le parrainage va fonctionner. Je suis dans la même situation que tous les Sénégalais« .