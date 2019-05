Babacar Gaye lance une pétition pour la libération de... Khalifa Sall

Dakarposte a appris que le désormais ex porte parole du Parti Démocratique Sénégalais a pris l’initiative de lancer une pétition pour obtenir la libération de Khalifa Sall.

Sur le mur de sa page facebook parcouru par dakarposte, il est écrit que la pétition, dont la signature a commencé, peut être signée en ligne.



"Pour libérer la Démocratie et l'Etat de droit d'une mauvaise passe, j'exhorte tous mes amis, sympathisants, "sope ak wolëre" à signer et faire signer la pétition pour la Libération et la réhabilitation de Khalifa Ababacar Sall.

Au nom de ce Ramadan de Concorde et de Miséricorde" lit-on sur le mur de Babacar Gaye