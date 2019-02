Babacar Gaye, porte parole du Pds, va enfin briser le silence

Que va dire celui qui est habilité à parler au nom et pour le compte du Pds ? Va t'il rejoindre la mouvance Présidentielle, le candidat sortant à la Présidentielle Macky Sall ou le postulant Idrissa Seck ? Soutiendra t'il Me Madické Niang? A moins qu'il ne compte se liguer du côté de Sonko ou Issa Sall du PUR?

Babacar Gaye, porte parole du Pds restera t'il loyal aux côtés de Me Wade ?

Mystère et boule de gomme !

En tous les cas, dakarposte tient de bonnes sources que l'enfant prodige du Ndoucoumane va finalement se prononcer ce jeudi.

Aux dernières nouvelles, l'homme aux légendaires cigares entend briser le silence depuis la ville sainte de Touba.

Quoi qu'il en soit, les prochaines heures nous édifierons bien !