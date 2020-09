Babacar Gaye sur le limogeage de Moussa Diop- "Le Pr Macky Sall aurait dû le limoger plutôt "

"Au-delà de sa position sur le débat du 3ème mandat à propos duquel, Macky Sall avait fixé les limites, Me Moussa Diop semble ignorer les obligations de reserve d'un haut fonctionnaire.

Ses déclarations sur le coup d'Etat au Mali, sur le fonctionnement de la Cedeao ouvertement critiquée et ses envolées désobligeantes contre des institutions des pays amis, sont d'une gravité telle que tout Chef d'Etat aurait dû le limoger plutôt afin d'enrayer tout risque de crise diplomatique.

Ce que l'on peut tolérer à un homme politique ne l'est pas pour un agent de l'Etat. D'autant que l'ex Directeur général de DDD n'est investi d'aucun mandat politique ou de responsabilités syndicales lui permettant une si grande grande liberté d'expression." a réagi Babacar Gaye suite au limogeage du contesté Moussa Diop, désormais ex Dg de Dakar Dem Dikk