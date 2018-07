Babacar Ndiack, frère de l'homme d'affaires Aziz Ndiaye, extrait de sa cellule pour une audition dans le fond

Il y'a de cela 72 heures, Babacar Ndiack Ndiaye a été extrait de sa cellule de la prison de Rebeuss où il purge une détention préventive depuis quelques semaines.



Dakarposte est en mesure de révéler que cet autre frère à l'ex promoteur Aziz Ndiaye devait être auditionné dans le fond par le juge d'instruction du 10 ème cabinet du parquet de Dakar (Mamadou Seck).



Nous vous promettons d'ailleurs d'y revenir avec une ébauche de détails.



Pour rappel, c’est un certain Bassirou Mboup qui a porté plainte contre lui pour abus de confiance et escroquerie. Ce denier lui avait remis une voiture de type RANGE ROVER à vendre. Il a été conclu de céder la caisse à 40 millions de nos pauvres sous dévalués. Il nous revient que Ndiack aurait vendu la voiture à 41,5 millions cfa dont 1,5 demandé pour frais de mutation.

Le vrai proprétaire (Bass Mboup) , las d’attendre son dû, a finalement porté plainte et depuis lors Babacar Ndiack Ndiaye croupit dans les crasseux dédales de la citadelle de Rebeuss.



Son dossier étant en instruction, nous avons appris que "d’autres plaintes se sont amoncelées notamment au niveau de la DIC pour des transactions similaires qui ont mal tourné".