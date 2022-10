Babacar Sané se rapproche de la NBA

Babacar Sané, 19 ans, a été formé à Saly, dans le centre d'élite créé par la NBA au Sénégal. Il s'était fait remarquer l'an passé en étant l'un des 12 jeunes talents intégrés à la BAL (Basket-Ball Africa League) via le programme BAL Elevate. Le natif de Bignona avait été placé dans le roster duDakar Université Club (6e de la Conférence Sahara).



Déjà international, Babacar Sané a participé aux dernières qualifications du Mondial 2023. Plus jeune joueur des Lions, il a disputé 5 rencontres dans la zone Afrique.



Une récompense pour celui dont les 14 points et 6 rebonds de moyenne avait permis au Sénégal d'atteindre la finale du Championnat d'Afrique U18 en 2020.



A Ignite, basé dans le Nevada, Babacar Sanérejoint le Nigérian Efe Abogidi mais aussi Sidy Cissoko (fils de l’ex-international sénégalais Yakia Cissoko (qui a participé aux JO de Moscou en 1980)).



L'équipe compte dans ses rangs le plus grand espoir US du moment, Scoot Henderson, qui devrait contester à Victor Wembanyama le premier choix de la prochaine draft.



Ignite débutera sa saison 2022-23 de NBA G League contre l'équipe d'Oklahoma.