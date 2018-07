Bac-2018 : 131 candidats déjà exclus !

Nous avons appris l'exclusion de candidats au bac. Quelles en sont les raisons ?

La raison c'est le port du téléphone dans le centre. Ce qui est interdit. Et ils en étaient informés parce que sur la convocation de chaque candidat il est écrit que le port du téléphone est interdit dans le centre. Et une information large a été faite de cette interdiction qui n'est pas fortuite parce que nous savons que la majeure partie des difficultés que nous rencontrons quand il s'agit de la fraude tournent autour de ces outils. Et ces outils sont interdits d'utilisation ou de port dans le centre d'examen même depuis, au moins, 2012.



Quel est le nombre exact de candidats exclus ?

Pour le Baccalauréat général ce sont 127 candidats qui ont été exclus. Il y a eu 1 cas à Matam, 1 cas à Tamba, un autre cas à Dakar et 124 exclus à Thiès. Pour le baccalauréat technique il y a eu 3 cas à Thiès et 1 cas à Dakar.



Depuis quand ces candidats ont été exclus ?

C'est à partir de l'anticipée de philo. Ce sont des exclusions de fait. Par exemple à Thiès, ils avaient constaté puis fait les rapports. Ensuite, ils ont envoyé les rapports, mais ils n'ont pas demandé aux élèves de sortir. Mais l'exclusion est de fait. Parce que dès l'instant que le constat est fait, le rapport fait, l'élève est exclu. Et donc sur le dossier de ces candidats il est écrit qu'ils sont déjà exclus.



À la veille du bac, quels conseils donnez-vous aux candidats

Nous leur demandons juste de ne pas faire ce qui est interdit. De croire en eux. Et de savoir que l'examen ce n'est pas un concours. On les interroge sur des choses qu'ils sont sensés connaître. Et tous ceux qui feront des choses satisfaisantes seront admis. Nous les encourageons et leur demandons de respecter les règles.



Toutes les dispositions sont-elles prises pour un bon déroulement de l'examen ?

En tout cas nous avons fait de notre mieux. Aujourd'hui je pense que dans tous les centres d'examen il est possible de faire l'examen du baccalauréat. Maintenant on continue à veiller et à améliorer pour que les épreuves se déroulent dans de bonnes conditions.