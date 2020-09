Bac 2020: Après avoir accouché au 2e jour de l'examen, elle termine 1ère de son centre

La bachelière raconte: " c'est au deuxième jour de l'examen, après les épreuves de Mathématiques, quand je suis rentrée à la maison, que les premières contractions ont commencé. J'ai fini les épreuves à 16h. Je suis rentrée et comme la douleur était plus intense, je suis allée à l'hôpital et j'ai accouché à 17h40 ", révèle-t-elle.



Elle poursuit: " la sage-femme m'a délivré un certificat d'accouchement . Je suis arrivée avec 15 minutes de retard, pour continuer les épreuves ", dit-elle.