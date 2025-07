Badara Gadiaga face à la justice : Les masques tombent, les loups sortent du bois !

Il n’y a plus de doute, Badara Gadiaga est sponsorisé. Par qui ? De sources bien informées, le " chroniqueur" serait actionné par des milliardaires qui ont quitté le pays depuis longtemps pour jeter le discrédit sur le nouveau régime.

Evidemment, tous les regards se tournent vers Macky Sall qui dispose d’un important trésor de guerre qu’il utilise à partir du Maroc pour nuire à ses adversaires.

Et l’un de ses bras armés n’est autre que Badara Gadiaga coaché sur place par les seconds couteaux de Macky restés au Sénégal.

Tout se murmurait dans les chaumières mais aujourd’hui tout est clair comme l'eau de Roche. Au vu de la mobilisation de l’APR et de ses alliés pour soutenir le " chroniqueur"» à la langue pendue, il est désormais clair que le commanditaire des insanités qu’il débite casque beaucoup car, sinon, Gadiaga n’aurait pas risqué de se faire emprisonner pour des miettes. Et pour le soutenir, Macky y va plein la gomme tout comme les responsables de son parti.

Car comment comprendre qu’un individu qui hante les plateaux de télé n’a d’autre sujet que des attaques au-dessous de la ceinture contre Sonko et seulement Sonko ? Comme si le Sénégal nouveau, celui qui tend vers les ruptures appartient à Sonko au point de déranger cet individu qui n’a que l’insolence comme argument.

Et, honte suprême, de hautes personnalités, y compris des chefs de partis politiques le soutiennent sans réserve tout en connaissant ses motivations.

Mais cela se comprend, c’est bien parce que l’opposition n’existe plus que par procuration qu’elle s’accroche aux insultes d’un inculte.

Les masques commencent donc à tomber. Même chez certains confrères qui soutiennent Gadiaga par corporatisme de mauvais aloi en le portant au pinacle.

Soutenir Gadiaga ce n’est pas défendre la liberté d’expression mais promouvoir la licence pour insulter impunément des autorités. Et cela, ne devrait pas être tolérable ni toléré.



À bon entendeur...