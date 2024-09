Bagarre dans un bar : Le lutteur Ada Fass arrêté.

Le lutteur Ada Fass est dans de sales draps. Hier tard dans la soirée, le pensionnaire de l’écurie Fass Mballo, accompagné du lutteur Pokola Baldé et d’un autre ami du nom Habib, s’est impliqué dans une bagarre dans un bar « Chez Mbaye Dia » en face du commissariat du 4e arrondissement. Ivres, ils s’en sont pris au propriétaire du bar avant de le lyncher et le blesser. Il a été évacué d’urgence à l’hôpital. Alertés, les policiers du 4e arrondissement ont fait une descente sur les lieux, constaté les dégâts avant de procéder à l’arrestation de Ada Fass, son ami Habib, entre autres. Ils ont passé la nuit au commissariat et seront déférés au parquet d’un moment à l’autre pour coups et blessures volontaires. Nous y reviendrons…



















































































































dakaractu