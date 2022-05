Bakary Gassama, un pied de nez à l’Algérie !

Si ce n’est pas une provocation adressée à la fédération algérienne et à tous les supporters d’El Khedra cela ressemble y fortement. La FIFA a fait le choix de retenir Bakary Gassama parmi les 36 arbitres appelés à officier durant la prochaine Coupe du Monde malgré sa performance très discutable lors du dernier barrage entre l’Algérie et le Cameroun et qui a débouché sur une plainte de la FAF.



Les plaintes de l’Algérie restées lettre morte

Les dirigeants algériens ont transmis un recours à la commission d’arbitrage de la FIFA dans lequel ils avaient qualifié l’arbitrage du referee Gambien de « suspect », appelant à un replay de la rencontre. Ils ont été déboutés dans ce dossier, mais on pensait que l’arbitre incriminé allait se faire taper sur les doigts par ses supérieurs. Il n’en est rien. Non seulement Gassama n’a eu aucun appel à ordre, mais il vient même d’obtenir une récompense. Il aura le privilège d’officier à l’occasion de sa 3e Coupe du Monde, en novembre prochain au Qatar.



Âgé de 43 ans, Gassama était considéré comme l’un des meilleurs arbitres africains avant la fameuse soirée à Blida. Manifestement, la FIFA le considère toujours comme tel. En Afrique, en revanche, sa réputation s’est quelque peu détériorée. Les Algériens n’ont pas été les seuls à remettre en question son intégrité. Dernièrement, le club libyen d’Al Ahly a aussi demandé à ce que Gassama n’arbitre pas leur match en Coupe de la CAF, tandis que le gardien égyptien Gabaski a indiqué que le Gambien leur avait assuré qu’il ferait tout pour qu’ils ne gagnent pas contre le Cameroun en demie de la dernière CAN.



Outre Gassama, ils seront cinq arbitres africains à participer à la grand-messe internationale, dont une femme. La Rwandaise Salima Mukansanga a été conviée à ce grand rendez-vous. L'Algérien Mustapha Ghorbal, le Sud-Africain Victor Gomes, le Sénégalais Maguette Ndiaye et le Zambien Janny Sikazwe ont aussi leur précieux sésame. Ce dernier s'était fait remarquer en février dernier en sifflant la fin d'une rencontre de la CAN à quatre minutes de son terme.