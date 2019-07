Baldé : «Si j'ai cheminé avec Macky Sall,en grande partie c'est grâce à Tanor Dieng »

Le président Abdoulaye Baldé, connaissait le defunt Ousmane Tanor Dieng depuis les années 90. Pour lui, le président du HCCT, était homme qui a beaucoup contribué dans sa formation.



"Nous avons travaillé ensemble dans le gouvernement de Abdou Diouf et il m'a encadre. Et si j'ai su faire des études très longue jusqu'au doctorat, c'est en partie grâce à lui et au président Abdou Diouf. J'ai appris son décès avec une grande tristesse", a dit l'ancien secrétaire général de la présidence de la république du Sénégal.



Sur son alliance avec Macky Sall à la dernière présidentielle, le maire de Ziguinchor a fait une grosse révélation: "Si j'ai cheminé avec le président Macky Sall à la dernière présidentielle, en grande partie c'est grâce à Ousmane Tanor Dieng, qui a beaucoup dans mon rapprochement avec le président Sall. C'est une perte immense pour la personne à laquelle j'avais beaucoup d'admiration, un homme d'Etat, généreux(...) Il a participé à l'histoire politique du Sénégal."



M. Baldé témoigne avec insistance sur la RFM que Tanor Dieng était un véritable homme d'Etat. " Pendant l'assassinat de Me Seye j'étais à ses cotés(Commissaire de police) et je n'ai jamais entendu se prononcer sur les dossiers lesquels on a beaucoup travaillé. Il avait une connaissance profonde ce qui se passé mais on l'a jamais entendu s'exprimer" a conclu l'ancien ministre d'Etat.