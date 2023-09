Ballon d'or 2023 : La liste complète des nominés

Tenant du titre et auteur de 31 buts en 43 matchs la saison dernière avec le Real Madrid, Karim Benzema peut-il remporter un nouveau Ballon d’Or ? Présent dans la liste des 30 nommés ce mercredi par France Football pour l'édition 2023, le nouvel attaquant d’Al-Ittihad ne part pas favori face à Lionel Messi, sacré champion du monde avec l’Argentine, Erling Haaland, grand artisan du triplé de Manchester City, Kylian Mbappé, meilleur buteur du Mondial et auteur d'un triplé en finale, ou encore Kevin De Bruyne, le maître à jouer de Manchester City.





Dans les 30 nommés, Rodri, unique buteur de la finale de la Ligue des Champions, est logiquement présent, tout comme ses coéquipiers Bernardo Silva et Ilkay Gündogan. Pour le reste, on retrouve notamment Khvicha Kvaratskhelia et Victor Osimhen, grands artisans du titre de champion d’Italie remporté par Naples, Vinicius Junior, brillant avec le Real Madrid, Robert Lewandowski, meilleur buteur de la Liga pour sa première saison au Barça, mais aussi les Français Randal Kolo Muani (PSG) et Antoine Griezmann (Atletico).



es 30 joueurs nommés pour le Ballon d'Or 2023 :





Josko Gvardiol (Croatie, Manchester City)





Jamal Musiala (Allemagne, Bayern Munich)





André Onana (Cameroun, Manchester United)





Karim Benzema (France, Al-Ittihad)





Mohamed Salah (Egypte, Liverpool)





Bukayo Saka (Angleterre, Arsenal)





Kevin De Bruyne (Belgique, Manchester City)





Jude Bellingham (Angleterre, Real Madrid)





Randal Kolo Muani (France, PSG)





Bernardo Silva (Portugal, Manchester City)





Khvicha Kvaratskhelia (Géorgie, Naples)





Nicolo Barella (Italie, Inter Milan)





Emiliano Martinez (Argentine, Aston Villa)





Ruben Dias (Portugal, Manchester City)





Erling Haaland (Norvège, Manchester City)





Martin Odeggard (Norvège, Arsenal)





Ilkay Gündogan (Allemagne, Manchester City)





Yassine Bounou (Maroc, Al-Hilal)





Julian Alvarez (Argentine, Manchester City)





Vinicius Junior (Brésil, Real Madrid)





Rodri (Espagne, Manchester City)





Antoine Griezmann (France, Atletico Madrid)





Lionel Messi (Argentine, Inter Miami)





Lautaro Martinez (Argentine, Inter Milan)





Robert Lewandowski (Pologne, FC Barcelone)





Kim Min-Jae (Corée du Sud, Bayern Munich)





Luka Modric (Croatie, Real Madrid)





Kylian Mbappé (France, PSG)





Victor Osimhen (Nigeria, Naples)





Harry Kane (Angleterre, Bayern Munich)



































































































































































































igfm