Bamba Fall : «Si tu couches avec une femme…»

Le maire de la Médina, Bamba Fall, qui a rejoint la mouvance présidentielle, n’a pas été tendre avec ses ex-compagnons de l’opposition. Il les invite à assumer leurs propres erreurs et d’arrêter de se défausser systématiquement sur le chef de l’Etat.



«Il n’est pas possible qu’au Sénégal, si tu couches avec une femme, c’est Macky Sall ; si tu ne manges pas, c’est Macky ; si on rejette ta liste, c’est Macky. Il est temps qu’on assume nos propres erreurs», a-t-il tonné dans les colonnes de Source A de ce lundi.



Bamba Fall se prononçait ce week-end en marge du Tournoi international de judo de Saint-Louis.



«Nous sommes des politiciens et nous devons assumer nos erreurs, a martelé le maire de la Médina. Nous ne devons pas chercher un prétexte à chaque fois. Ils ont eu des problèmes, ils ont mal déposé, ils n’ont qu’à l’assumer.»



L’ancien membre du Parti socialiste évoquait ainsi l’invalidation pour défaut de parrainage de certaines listes comme celle de Gueum Sa Bopp de Bougane Guèye Dany, et le risque de rejet pour non-respect de la parité qui pèse sur le dossier de Yewwi pour les prochaines Législatives à Dakar.